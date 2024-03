Schneider Electric Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die technische Analyse der Schneider Electric-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 166,33 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der aktuelle Aktienkurs bei 207,4 EUR liegt und somit einen Abstand von +24,69 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 186,74 EUR, was einer Differenz von +11,06 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien oft ein höheres KGV aufweisen. Bei Schneider Electric liegt der Wert des KGVs bei 29,16, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Schneider Electric-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,13, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 26,86, der eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Schneider Electric eine Aufhellung der Stimmungslage sowie eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" auf dieser Stufe.