Schneider Electric Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Anleger-Stimmung bei Schneider Electric in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies geht aus den Auswertungen der vergangenen beiden Wochen hervor, die einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie liefern. In den Diskussionen standen in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse wurde zudem um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, die zu 10 positiven und 0 negativen Signalen führten. Aufgrund dieser Daten kann eine "Gut" Empfehlung abgeleitet werden. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die langfristige Diskussionintensität zu Schneider Electric wurde als besonders stark gemessen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsveränderung zeigt kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Schneider Electric auf 162,56 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 188,7 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +16,08 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 176,48 EUR, was einer Distanz von +6,92 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher ebenfalls "Gut".

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Schneider Electric aktuell 1, was eine positive Differenz von +1,54 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Schneider Electric von den Analysten eine "Gut"-Bewertung.