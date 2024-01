Schneider Electric Aktie: Chancenlos!

Das französische Unternehmen Schneider Electric weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektrische Ausrüstung" einem durchschnittlichen Niveau entspricht. In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet das Unternehmen mit 1,54 % besser ab als der Branchendurchschnitt von 0 %, was eine positive Bewertung in dieser Kategorie ergibt.

In Bezug auf die Aktienperformance liegt Schneider Electric mit einer Rendite von 32,48 % im letzten Jahr deutlich über dem Durchschnitt der Branche "Elektrische Ausrüstung". Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) von Schneider Electric einen Wert von 85,92, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liefert eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie aufgrund des RSI mit "Schlecht" bewertet.