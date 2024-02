Schneider Electric Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Schneider Electric-Aktie zeigt sich in verschiedenen Bewertungskriterien als solide Anlage. Die Dividendenrendite liegt mit 1,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt und erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 26,13 eine gute Einstufung, während der RSI25 mit 42,29 als neutral betrachtet wird. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich positiv entwickelt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, während die Diskussionsstärke neutral bewertet wird. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit 29,16 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche und wird daher ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Schneider Electric-Aktie auf der Basis dieser Kriterien mit "Gut" bewertet.

