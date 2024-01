Schneider Electric Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Schneider Electric: Aktie mit attraktiver Dividendenrendite

Die Aktie von Schneider Electric weist eine Dividendenrendite von 1,54 Prozent auf, was 1,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektrische Ausrüstung" zu einem lukrativen Investment. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Anleger zeigen positives Interesse

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Schneider Electric eingestellt waren. Es gab in den letzten acht Tagen hauptsächlich positive Themen, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Anleger waren an vier Tagen neutral eingestellt, und die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Schneider Electric eine "Gut"-Einschätzung. Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Schneider Electric von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Technische Analyse

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Schneider Electric-Aktie (176,4 EUR) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (160,45 EUR) liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine andere Bewertung. In diesem Fall liegt der letzte Schlusskurs (170,63 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Schneider Electric-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Relative Strength Index (RSI)

Der Relative Strength Index (RSI) für die Schneider Electric-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI (44,15) im neutralen Bereich, wodurch die Aktie erneut eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Schneider Electric.