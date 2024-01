Schneider Electric Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die technische Analyse zeigt, dass Schneider Electric derzeit eine gute Wertentwicklung aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 160,93 EUR, während der Aktienkurs bei 177,5 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 172,27 EUR, was einer Abweichung von +3,04 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält das Unternehmen das Rating "Gut".

Beim Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Schneider Electric insgesamt als "Schlecht"-Wert bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Schneider Electric mit einer Ausschüttung von 1,54 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (0 %) deutlich darüber, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Schneider Electric eine Rendite von 32,48 Prozent, was mehr als 32 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur Elektrische Ausrüstung-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent aufweist, liegt Schneider Electric mit 32,48 Prozent deutlich darüber. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating aufgrund seiner sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr.