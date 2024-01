Schneider Electric Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Dividende von Schneider Electric liegt derzeit bei 1,54 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Der Relative Strength Index (RSI) der Schneider Electric liegt bei 12,79, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 45,97 und ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz schwach war und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv über Schneider Electric diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Daher erhält Schneider Electric insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.