Schneider Electric Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Aktie von Schneider Electric hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 162,72 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 188 EUR, was einem Unterschied von +15,54 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 176,94 EUR liegt mit einem Schlusskurs von +6,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Schneider Electric also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 29,16 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Schneider Electric im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,48 Prozent erzielt, was 32,48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anlegerstimmung gegenüber Schneider Electric ist überwiegend positiv, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigen. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse und der Kaufsignale erhält Schneider Electric von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.