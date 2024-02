Schneider Electric Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

In den letzten vier Wochen konnte bei Schneider Electric eine Verbesserung der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Der Relative Strength Index (RSI) der Schneider Electric liegt bei 23,63, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 26, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Vergleicht man den Aktienkurs von Schneider Electric mit ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, so ergibt sich eine Outperformance von +32,48 Prozent. Dies zeigt, dass die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance erzielt hat, die deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich mit dem "Industrie"-Sektor liegt Schneider Electric mit einer Überperformance von 32,48 Prozent deutlich vorne. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt positiv, was sich in den Diskussionen und Meinungen der vergangenen Wochen widerspiegelt. Die Analyse der Meinungen ergab 8 positive Signale und nur 1 negatives Signal, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt.

Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie von Schneider Electric insgesamt eine positive Bewertung.