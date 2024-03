Schneider Electric Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Anlegerdiskussionen zu Schneider Electric auf sozialen Plattformen spiegeln die aktuellen Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen gab es vermehrt positive Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Basierend auf sieben Handelssignalen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da es 7 positive Signale und 0 negative Signale gibt. Die Redaktion ist der Meinung, dass die Anlegerstimmung die Aktie angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Schneider Electric-Aktie zeigt einen Wert von 30 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage-Basis (28,31) als "Gut" eingestuft, da das Wertpapier hier überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Schneider Electric basierend auf dem RSI.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schneider Electric liegt bei 29 und zeigt damit eine neutrale Bewertung auf fundamentalen Kriterien. Die Aktie liegt im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes zu Schneider Electric in den letzten vier Wochen festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet, obwohl keine Veränderungen in der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurden.

Insgesamt ergibt sich eine neutrale bis positive Bewertung für Schneider Electric basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien, dem RSI und fundamentalen Kriterien.