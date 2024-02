Schneesturm an der Börse: Snowflake-Aktie nach Quartalszahlen im freien Fall

Snowflake begeistert mit Quartalszahlen: Finanzergebnisse für 2024 übertreffen Erwartungen, jedoch schockiert die Anleger eine andere Tatsache.

Snowflake ging gestern mit seinen Finanzergebnissen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 und das Gesamtjahr, das am 31. Januar 2024 endete, an die Öffentlichkeit. Das Unternehmen verzeichnete einen Quartalsumsatz von 774,7 Millionen US-Dollar, was eine beeindruckende Steigerung von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet. Dies übertraf die Analystenschätzung von 759,3 Millionen US-Dollar, wie von Reuters berichtet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 35 Cent und übertraf ebenfalls die Erwartungen der Analysten von 18 Cent, wie von Reuters bestätigt.

Der Produktumsatz von Snowflake stieg um 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 738,1 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es nun 461 Kunden mit einem Produktumsatz von mehr als 1 Million US-Dollar in den letzten 12 Monaten und 691 Forbes Global 2000-Kunden hat. Dies bedeutet ein Wachstum von 39 Prozent bzw. 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Nettoumsatzeinbehaltungsrate betrug zum Stichtag am 31. Januar 131 Prozent, während die verbleibenden Leistungsverpflichtungen 5,2 Milliarden US-Dollar betrugen - ein Wachstum von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Der Nettobarmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit erreichte 344,6 Millionen US-Dollar, was einem beeindruckenden Wachstum von 59 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Das Geschäftsjahr 2024 beendete Snowflake mit einem Produktumsatzwachstum von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 2,67 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Non-GAAP-freie Cashflow betrug 810 Millionen US-Dollar und wuchs um 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

In einer Pressemitteilung des Unternehmens wurde Frank Slootman, Chairman und CEO von Snowflake, mit den Worten zitiert: "Wir führen erfolgreich Kampagnen bei den größten Unternehmen weltweit durch, während immer mehr Unternehmen und Institutionen die Data Cloud von Snowflake zur Plattform ihrer KI- und Datenstrategie machen."

Trotz der positiven Bilanz hat Snowflake am Mittwoch jedoch seine Prognose für das laufende erste Quartal bekannt gegeben, die unter den Erwartungen der Wall Street-Analysten liegt. Das Unternehmen erwartet für das laufende Quartal einen Produktumsatz zwischen 745 und 750 Millionen US-Dollar, während die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten bei 765 Millionen US-Dollar liegen, wie von Reuters berichtet. Grund dafür sei laut Snowflake die Unsicherheit in der Wirtschaft, die zu einer Reduzierung der Ausgaben für Cloud und Technologie bei den Kunden führen könnte.

Neben den Finanzergebnissen gab Snowflake auch bekannt, dass CEO Frank Slootman mit Wirkung zum 27. Februar 2024 in den Ruhestand geht. Sein Nachfolger wird Sridhar Ramaswamy, der zuvor in verschiedenen Funktionen im Unternehmen tätig war.

Die Nachrichten hatten Auswirkungen auf den Aktienkurs von Snowflake, der im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 22,83 Prozent auf 177,48 US-Dollar einbrach. Dennoch konnte sich die Performance der Snowflake-Aktie in den letzten Wochen und Monaten sehen lassen: Seit Jahresbeginn konnte sie um 15,58 Prozent zulegen, während sie in den letzten zwölf Monaten ein eindrucksvolles Plus von 70,02 Prozent verzeichnete.

