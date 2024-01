Schnäppchenjäger aufgepasst - Montag startet Winterschlussverkauf

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

BERLIN (dpa-AFX) - Am kommenden Montag startet der Winterschlussverkauf. "Besonders im Modehandel werden in den nächsten Wochen die Lager geräumt, um Platz für die Frühjahrsmode zu schaffen", teilte der Handelsverband Deutschland (HDE) am Mittwoch in Berlin mit.

"In vielen Unternehmen sind die aktuelle Saison, der Verkauf von Herbst- und Winter-Ware sowie das Weihnachtsgeschäft eher unbefriedigend verlaufen", sagte ein Sprecher. Zwar habe der Temperatureinbruch der vergangenen Wochen das Geschäft beleben können. Es gebe jedoch weiterhin eine große Auswahl an Produkten.

Reduziert würden vor allem Preise für Mode, Schuhe, Lederwaren, Heimtextilien sowie Sportbekleidung. Auch viele Möbelgeschäfte, Bau- und Elektronikmärkte böten preisreduzierte Waren an.

Der WSV dauert laut dem HDE in der Regel zwei Wochen. Seit 2004 sind Saisonschlussverkäufe nicht mehr gesetzlich geregelt. Der Einzelhandel biete den Winter- und den Sommerschlussverkauf (SSV) weiterhin an, weil viele Menschen die traditionellen Schlussverkäufe fest eingeplant hätten./tob/DP/jha