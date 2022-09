Schnäppchenaktien? DEFAMA, TAG Immobilien, Noratis, Deutsche Wohnen, Deutsche Konsum REIT – Teil1: Immobilienaktien

DEFAMA, TAG Immobilien, Noratis, Deutsche Wohnen, Deutsche Konsum REIT – Immobilienaktien unter Druck. Zinswende trifft auf kreditfinanzierte Portfolios udn lässt Bewertungen einzelner Immobiliengesellschaften „zerbröseln“ – auch bei Unternehmen,

die eher weniger von der Zinswende betroffen sind oder deren Geschäft in Rezessionszeiten kaum beeinflusst werden sollte. Grund für uns in Teil 1 unserer neuen Reihe „Schnäppchenaktien“ einige Immobilienaktien näher anzusehen. Natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, bewust aber auf einige Werte verzichtend, die ein höheres Zinsänderungsrisiko oder eine höhere Rezessionsanfälligkeit aufweisen sollten oder „anderweitig“ für uns problematisch erscheinen. Natürlich gibt es nicht „DIE Immobiliengesellschaft“, Wohnimmobilien, Logistikobjekte, Fachmarktzentren, Büroimmobilien, Einkaufszentren, Hotels – und alles dazwischen oder gemischt.Und jede hat andere Zinsänderungsrisiken, Zinsänderungssensitivitäten.

Hier unsere Auswahl von Immoblienaktien, die möglicherweise im Moment einen zweiten Blick verdienen, deren Kursentwicklung man durchaus im Auge haben sollte, um…

DEFAMA , TAG Immobilien, Noratis, Deutsche Wohnen, Deutsche Konsum REIT – DEFAMA nahe 52 Wochen-Tief und Insider kauft. Vorbild?

Warum wir den Anfang mit einem relativ kleinen Immobilienunternehmen machen? Eher zufällig – heute Morgen meldete die DEFAMA – wieder einmal – zwei Insiderkäufe des Gründers, CEO und Hauptaktionärs Matthias Schrade – am 23.09. immerhin 142 Stück zu 22,20 EUR, heute weitere 858 Stück zum selben Preis – wohl Teilausführungen einer Limitorder. Mit schöner Regelmässigkeit drückt der CEO so sein Vertrauen in das „Geschäft der DEFAMA“ – zumindest ein Indiz für eine gesehene Unterbewertung und gesundes Selbstbewustsein diesen Wert auf Dauer „zu heben“. Aktuell handelt die Aktie wieder in der Nähe des 52-Wochen-Tiefs vom Juni – operative Gründe dafür sind nicht erkennbar – vielmehr stehen durchschnittlich 7,1 Jahre Zinsbindung der Finanzierungen und inflationsgebundene Mietverträge für eine positive Entwicklung in nächster Zeit.

Daldrup & Söhne AG Bohrauftrag aus Hamburg. Mit Geothermie und Wärmespeicherung scheint man die richtigen Themen zu bedienen

Dazu würden die von DEFAMA betriebenen Nahversorgungszentren als Lieferanten des täglichen Bedarfs wohl relativ gut durch eine mögliche Rezession kommen. Wie bereits in der Corona-Lockdown-Phase bewiesen, scheint das Geschäfts-Modell relativ krisenresilent. Und so bleiben die Aussagen des Platow-Briefs von Ende Juni im Gedächtnis: „Wer zur Diversifikation auf Immobilien-Aktien setzt, kommt an Defama nicht vorbei. Wir steigen bis 25,00 Euro wieder ein. Stopp: 18,45 Euro.„

CEO, Gründer und Hauptaktionär Matthias Schrade,…

… der „keine andere Immobilien-AG, die hier ähnlich gut aufgestellt ist.“ kenne, positionierte sich vor einiger Zeit zu den Zinsänderungsrisiken der DEFAMA. Die DEFAMA haben wir vor einiger Zeit so beschrieben: „Einfach Fachmarktzentren „günstig einkaufen“, gut finanzieren, langfristig vermieten und wo notwendig/sinnvoll ausbauen, sanieren oder „mit E-Ladestationen versehen“ . So hat sich die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) in den letzten Jahren von einem „MicroCap“ gemausert und mit kontinuierlichem Wachstum ohne grosse Ausreisser das Vertrauen „des Kapitalmarktes“ erworben – auf aktuell rund 106 Mio EUR (aktualisiert, Stand 26.09.2022) Marktkapitalisierung. Mit einem wenig konjunktursensiblen Konzept in einem Markt, der stark fragmentiert ist und so noch viel Wachstumsmöglichkeiten bietet.. Mit einem wenig konjunktursensiblen Konzept in einem Markt, der stark fragmentiert ist und so noch viel Wachstumsmöglichkeiten bietet.“ (nwm, 28.05.2022).

Chart: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG | Powered by GOYAX.de

DEFAMA, TAG Immobilien , Noratis, Deutsche Wohnen, Deutsche Konsum REIT -TAG Immobilien scheint unter KGV und KBV Gesichtspunkten „günstig“ – Refinanzierung des polnischen Zukaufs „klappte gerade noch rechtzeitig“ und Wohnen sollte „krisensicheres Geschäft“sein“

Natürlich ist ein KGV keine Garantie, dass zukünftig die Gewinne dieselbe Höhe erreichen, wie zum Zeitpunkt der KGV-Berechnung. Und auch ein günstiges KBV ist keine Gewähr für steigend Kurse, wobei das KBV in Bärenmarktzeiten durchaus geeigneter scheint die Bewertung einer Aktie und ihr Potential einzuschätzen. Substanzwert. Nun bei der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504) sehen beide Kennziffern „nicht schlecht“ aus: KGV 3,15 und ein KBV 1,24. Und hier ist die Kombination der beiden Kennziffern möglicherweise ein Hinweis dafür, das die Aktie bei einer eventuellen Beruhigung der Märkte Potential aufweisen könnte. Insbesondere da durch eine Kapitlaerhöhung von gut 200 Mio EUR vor kurzem eine überzeugende Paketlösung für die anstehende Refinanzierung einer Brückenfinanzierung über insgesamt 650 Mio EUR zum Erwerb der polnischen Tochter präsentiert werden konnte:

202 Mio EUR Kapitalerhöhung, 150 Mio EUR aus der Kasse plus geplante Verkäufe sollen für TAG Immobilien die Lösung bringen

Die zu 6,90 EUR je Aktie durchgeführte Bezugrechtskapitalerhöhung war ein Erfolg für die TAG Immobilien, die sich mit einem Bruttoerlös von rund 202 Mio EUR einen Teil der fällig auslaufenden Brückenfinanzierung zum Erwerb der polnischen ROBYG S.A. „vom Hals schaffen konnte“. Wichtig in Zeiten steigender Zinsen und zurückhaltender Kapitalmärkte. “Nach einer gründlichen Analyse und Abwägung der verschiedenen Optionen, sind wir zu dem Entschluss gelangt, dass eine Bezugsrechtskapitalerhöhung die angemessenste und solideste Form darstellt, zusätzliches Eigenkapital aufzunehmen. Bestehende Aktionäre werden dabei vor einer Verwässerung geschützt und die TAG kann in den nächsten Jahren weiteren Mehrwert im operativen Geschäft schaffen“, kommentierte Martin Thiel, CFO der TAG die Bekanntgabe der geplanten Kapitalerhöhung.

Und so geht wohl auch die Rechnung auf – auch wenn es beim Kapitalmarkt nicht so ganz angekommen scheint: Die Zinswende trifft – in welchem Umfang in unserem Vergleich der börsennotierten Immobiliengesellschaften zur Zinsreagibilität – auch TAG Immobilien. Und die im Raum stehende Brückenfinanzierung über 650 Mio EUR, die bis 2024 fällig ist, hat bestimmt einiges an Refinanzierungsängsten in den Aktienkurs „hineingebracht“ – aktueller Saldo noch 310 Mio EUR. Dass die TAG hier Klarheit schaffen konnte, ist auf jeden Fall ein wichtiges Signal.

So stellte man direkt neben der 200 Mio EUR-Komponente aus der erfolgreichen Kapitalerhöhung auch die anderen Komponenten zur vollständigen Tilgung der Brückenfinanzierung vor: 150 Mio EUR an bestehender Liquidität, ca. 300 Mio EUR an Nettoerlösen aus derzeitigen und geplanten Verkäufen in Deutschland und sofern notwendig weitere besicherte Darlehen in Deutschland, die Brückenfinanzierung, die bis maximal Januar 2024 verlängert werden kann, tilgen. Vollständig. Problem gelöst. Einziger Unsicherheitsfaktor: Höhe der Veräusserungserlöse, Kosten weiterer „besicherter“ Darlehen.

TAG Immobilien – vollständiger Überblick der Finanzierungen und Fälligkeiten – Geschäftsbericht 2021, Seite 59. Immobilienaktien im Überblick

„Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein unbesichertes Schuldscheindarlehen über insgesamt EUR 102,0 Mio. mit Laufzeittranchen von fünf Jahren (EUR 59 Mio.) und sieben Jahren (EUR 43 Mio.) begeben. Die Verzinsung beläuft sich auf 1,125% bzw. 1,250% p. a. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein weiteres unbesichertes Schuldscheindarlehen über insgesamt EUR 92,0 Mio. mit Laufzeittranchen zwischen drei und zehn Jahren emittiert. Darüber hinaus wurde im Geschäftsjahr 2021 ein weiteres Schuldscheindarlehen über EUR 100,0 Mio. und einer Laufzeit von zwei Jahren begeben. Die Verzinsung beträgt 0,1% p.a. Bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 3,2 Jahren ergibt sich eine durchschnittliche Verzinsung von 1,1% p. a.

Die TAG hat eine Brückenfinanzierung von bis zu EUR 750,0 Mio. und einer Laufzeit von 18 Monaten bis Mitte des Jahres 2023 zum Erwerb der Anteile an der ROBYG S.A., für mögliche Rückzahlungen bestehender Finanzverbindlichkeiten von ROBYG sowie für weiteres Working Capital für die Investitionen von ROBYG abgeschlossen, die jedoch zum Stichtag noch nicht in Anspruch genommen wurde. Eine Refinanzierung dieser Brückenfinanzierung soll im Laufe des Jahres 2022 durch Kapitalmarktinstrumente erfolgen.“

Weiter Seite 60: „Die Laufzeiten der gesamten Finanzverbindlichkeiten zum 31. Dezember 2021 sind in der folgenden Übersicht dargestellt: Addiert man zu den in den nächsten drei Jahren fälligen Bankkrediten von EUR 323 Mio. noch diejenigen hinzu, bei denen Zinsbindungen enden, so ergibt sich für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2024 für Bankkredite ein gesamtes Refinanzierungsvolumen von EUR 374,5 Mio. Der durchschnittliche Zins dieser Bankkredite beträgt 2,12%.“

Aktuell Brückenfinanzierung auf 310 Mio EUR reduziert – weitere Bankrefinanzierungen stehen an

Hiervon sollte die Brückenfinanzierung als gelöst betrachtet werden können und der restliche Refinanzierungsbetrag scheint mehr als stemmbar – insbesondere da relativ hochverzinste Bankkredite zur Refinanzierung anstehen. Zum 23.08. meldete TAG, dass die Brückenfinanzierung für die ROBYG-Akquisition bereits auf 310 Mio EUR im Juli 2022 reduziert werden konnte. Die Laufzeit der Brückenfinanzierung wurde darüber hinaus bis Januar 2024 verlängert. Weiterhin habe die TAG bereits mit der vorzeitigen Refinanzierung von grundpfandrechtlich besicherten deutschen Bankdarlehen begonnen, die grundsätzlich erst im Geschäftsjahr 2023 fällig werden, und erwartet aus diesen Refinanzierungen zusätzliche Liquidität in Höhe von ca. EUR 120-140 Mio. im Q3/Q4 2022. Und die operativen Perspektiven?

Halbjahreszahlen vom 23.08. sehen positiv aus bei der TAG Immobilien

Für das gesamte erste Halbjahr 2022 belief sich der FFO I auf 96,2 Mio EUR gegenüber 91,5 Mio EUR im Vorjahreszeitraum, was einem Anstieg von 5,1% entspricht. Im zweiten Quartal 2022 wurde auf Basis eines vergleichbaren Portfolios (like-for-like) ein Mietwachstum von 1,5% p.a. und von 2,0% p.a. einschließlich der Effekte aus dem Leerstandsabbau erzielt. Der Leerstand in den Wohneinheiten des Konzerns ging im zweiten Quartal 2022 auf 5,2% zurück, gegenüber 5,7% im März 2021 und 5,5% zu Beginn des Jahres. Nach dem Stichtag konnte der Leerstand weiter reduziert werden und beläuft sich aktuell im August 2022 auf nur noch ca. 5,0%.

Der Verschuldungsgrad Loan to Value (LTV) lag zum 30. Juni 2022 bei 47,0% gegenüber einem LTV von 43,2% zum Jahresende 2021. In Folge der im Juli 2022 durchgeführten Kapitalerhöhung um EUR 202 Mio. reduzierte sich der LTV auf pro forma Basis auf 44,5%, dies liegt bereits unter dem LTV-Ziel von ca. 45%. Und der EPRA NTA sank von 25,54 EUR je Aktie zum 31. Dezember 2021 auf 25,17 EUR zum 30. Juni 2022, was auf die Dividendenzahlung von 0,93 EUR je Aktie im Mai 2022 zurückzuführen ist. Pro forma nach der Kapitalerhöhung im Juli 2022 (ca. 29 Mio. neu ausgegebene Aktien zu 6,90 EUR je Aktie) lag der EPRA NTA je Aktie bei 22,11 EUR.

ROBYG S.A. soll bereits im zweiten Halbjahr die Gewinne kräftig mehren

Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit in Polen belief sich im ersten Halbjahr 2022 auf 5,1 Mio EUR im Vergleich zu 4,5 Mio EUR im ersten Halbjahr 2021. Nach der Erstkonsolidierung der ROBYG S.A. zum 31. März 2022 erwartet die TAG eine starke Steigerung dieses Ergebnisses in der zweiten Jahreshälfte, da der Großteil der Wohnungen im dritten und vierten Quartal 2022 übergeben wird. Nahezu alle dieser Wohnungen (ca. 97% zum 31. Juli 2022) sind bereits verkauft.

In den vergangenen Monaten sind mehr als fünf Millionen ukrainische Bürger nach Polen geflüchtet, von denen ein großer Teil mittel- bis langfristig in Polen bleiben wird. Die TAG rechnet daher mit einer weiter steigenden Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere in Ballungsräumen wie Warschau und anderen polnischen Großstädten. Neben den bereits auf dem Markt befindlichen ca. 500 Mietwohnungen, mit einer Leerstandsquote im Juni 2022 von nur 0,6% und einer durchschnittlichen Miete pro qm von mehr als 10% über dem geplanten Niveau zu Beginn der Vermietungsaktivitäten, werden in den nächsten Quartalen weitere Mieteinheiten fertiggestellt, so dass das Mietportfolio in Polen zum Jahresende 2022 ca. 2.000 Einheiten und zum Jahresende 2023 ca. 3.000 Einheiten umfassen soll.

Daldrup & Söhne AG Bohrauftrag aus Hamburg. Mit Geothermie und Wärmespeicherung scheint man die richtigen Themen zu bedienen

Liquidität steht im Vordergrund – Portfolioaufbau der Zinsentwicklung angepasst – TAG Immobilien handelt hier proaktiv

Die TAG hat in den vergangenen Wochen ihre Entwicklungspipeline in Polen so angepasst, dass zum Verkauf bestimmte Projekte aktuell Vorrang haben und dadurch Mittelzuflüsse aus dem Vorverkauf von Wohnungen generiert werden, um Baukosten für Mietwohnungen auszugleichen. Angesichts der Flexibilität im Bauzeitplan der Pipeline wurde der Großteil der Vermietungsprojekte in die Folgejahre verschoben. Dadurch konnte der Kapitalbedarf (Nettofinanzierungsbedarf durch die TAG) für das operative Geschäft in Polen bis zum Jahresende 2023 deutlich auf insgesamt nur noch 50 Mio bis 75 Mio EUR reduziert werden. In dieser Summe enthalten sind alle Entwicklungskosten für Mieteinheiten, die sich derzeit im Bau befinden.

Prognose passt



„Aufgrund der guten operativen Entwicklung im ersten Halbjahr 2022 bleiben die Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 in absoluten Zahlen unverändert:

FFO I: EUR 188 Mio. bis EUR 192 Mio. (ca. +4,5% im Vergleich zum Vorjahr)

FFO II: EUR 247 Mio. bis EUR 253 Mio. (ca. +32,5% im Vergleich zum Vorjahr)

Dividende für das Geschäftsjahr 2022 (75% des FFO I, bezogen auf den Mittelpunkt dieser Prognose): EUR 142,5 Mio. (ca. +4,5% im Vergleich zum Vorjahr)

Durch die Kapitalerhöhung im Juli 2022 hat sich die Anzahl der ausgegebenen Aktien um 28.990.260 auf 175.489.025 Aktien erhöht. Daher ist eine Anpassung der Prognosen je Aktie erforderlich:

FFO I je Aktie: EUR 1,20, zuvor EUR 1,30 (ca. -3,2 % im Vergleich zum Vorjahr)

FFO II je Aktie: EUR 1,58, zuvor EUR 1,71 (ca. +22,5 % im Vergleich zum Vorjahr)

Dividende je Aktie: EUR 0,81, zuvor EUR 0,98 (ca. -13,0% im Vergleich zum Vorjahr)

Die gewichtete Anzahl der Aktien für das Geschäftsjahr 2022, die für die Prognose des FFO I und des FFO II je Aktie verwendet wurde, beträgt 158.711.763. Für die Prognose der Dividende je Aktie wurde die aktuell bestehende Aktienanzahl von 175.489.025 Stück angesetzt.“

Zu diesen Zahlen scheint die Kursentwicklung der TAG Immobilien AG nicht zu passen, oder?

TAG Immobilien AG | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de

EXKURS: STAND 28.06.2022: Immobilienaktien ABC

Dazu haben wir „auch die anderen Immobilien Gesellschaften“ mit ins Boot geholt – Branchenüberblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Diejenigen mit Sondersituationen, die wir deshalb „gar nicht gefragt hatten“ oder diejenigen, die keine Stellung beziehen wollten oder diejenigen, die wir schlicht vergessen hatten zu fragen. Wir haben gesammelt und in der folgenden Tabelle in ALPHABETISCHER REIHENFOLGE ZUSAMMENGEFASST. Vorab zum „Farbenspiel“ – Blau sind die Unternehmen, die in Interviews auch weiterführende Angaben zu den Auswirkungen der Zinswende gemacht haben, zur Bedeutung der Problematik.

Name AP durchsch. Verzinsung Laufzeit Klumpenrisiko Link zum Interview, Anmerkungen

Alstria Office REIT1

– 1,4 %

3,9 Jahre

unklar „…wir befinden uns derzeit in der Neukonzeption unserer Finanzierungsstrategie.“ – Änderungen zu erwarten.

Aroundtown Real Estate2

–

1,2 %

5,7 Jahre

–

LTV ist begrenzt auf 45%, derzeit zum 31.12.2021 bei 39%

Corestate AG3

–

ca. gut 2 %

unter 1 Jahr Anleihen

Ja – hoch.

„ Interest expenses are mainly related to the two corporate bonds issued in 2017 and 2018 that amount to interest expenses of € 17.6m (2020: € 17.6m). “ GB 2021, Seite 127. Refinanzierungsbedarf 478 Mio EUR, 180 im Nov/22 und 298 Mio im April 2023

DEFAMA CEO 2,07 % 7 ,1 Jahre4 Nein “ ..keine andere Immobilien-AG, die hier ähnlich gut aufgestellt ist“ DEMIRE5

–

1,66 %

„gut“ 2 Jahre

Ja

2024 Fälligkeit Unternehmensanleihe 600 Mio EUR, rund 2/3 aller Verbindlichkeiten

Dt. Euroshop6

–

2,09%

4,7 Jahre

Nein

„… die Nettofinanzverbindlichkeiten mit 1.173,3 Mio. € per saldo um 102,1 Mio. € unter dem Stand zum Jahres ende 2020 (1.275,4 Mio. €).“ GB 2021, Seite 13

Dt. Konsum REIT CEO 1,97 % 3,5 Jahre7 Nein „Wir können auf absehbare Zeit sehr gut leben“ Deutsche Wohnen8

–

1,4 % Finanzverbindl.

0 bis 2,5% Anleihen siehe Anm.

Nein

Schwerpunkt der Bank-Fälligkeiten nach 2026, bei Anleihen gestaffelt bis 2041

DIC Asset CEO 1,8% 3,8 Jahre Nein „Unsere Finanzierungen im Bestandsportfolio sind zu über 90% fix,..“ ERWE Immobilien9

–

siehe Anm.

siehe Anm.

kurzfristige Projektfin.

„ Die Auswirkungen höherer Zinsen auf ERWE dürften überschaubar bleiben.“ GB 2021, Seite 6 FCR Immobilien

CEO

Bank1,7%, Anleihen 6% (2023) und 2,95%

1,3 Jahre 10

Nein …beim aktuellen Zinsniveau …einen deutlichen Zinspuffer verfügen.“ Grand City Properties 11

–

1,0 %

6 Jahre

Nein

höchster Einzelbetrag Bond 1 Mrd EUR fällig 2026 zu nom. 0,125%

Hamborner REIT12

–

1,6 %

4,9 Jahre

Nein

„Um nicht kurzfristigen Zins änderungsrisiken zu unterliegen, hat HAMBORNER die Investitionen weitestgehend zu langfristig festen Konditionen finanziert“ GB 2021, Seite 52

Instone Real Estate 13

Projektf. var, Verz.

zw. 1,25 % & 4 % Bank siehe Anm.

Vorhanden

Projektfinanzierungen sind der Natur nach kurzfrisitg, Banklinien bei weitem nicht ausgenutzt. Ca. 50% Projektfinanzierunegn und 50% Unternehmensfinanzierungen.

LEG Immobilien14

–

1,21 %

6,47 Jahre

Gering „ aufgrund der Finanzierungsstruktur kein signifikantes Zins –

änderungsrisiko absehbar sein sollte. “ GB, Seite 75 . Brückenfinanzierung Adler-Paketkauf

Noratis

CFO

2,4 %

4,3 Jahre

Gering, Anleihe 2025

„…den reinen Zinsänderungen am Markt … auch gegenläufige, kostensenkende Entwicklungen“

TAG Immobilien15

–

1,4%

6,3 Jahre

Gering 2023

„Brückenfinanzierung von bis zu EUR 750,0 Mio. und einer Laufzeit von 18 Monaten bis Mitte des Jahres“ zur Finanzierung Übernahme und Finanzierung poln. ROBYG S.A. – soll 2022 refinanziert werden, noch nicht in Anpruch genommen.

Vonovia16

–

1,14%

siehe Anm.

Nein, siehe Anm.

Deutsche Wohnen wird in der Bilanz konsolidiert. „ Finanzverbindlichkeiten beinhalten insgesamt kein wesentliches kurzfristiges Zinsänderungs risiko „, GB 2021, Seite 224



Fussnoten Immobilienaktien: 1 – Alstria Office REIT Geschäftsbericht 2021, Seite 136. Aufgrund der Übernahme der Aktienmehrheit durch Brookfield wird gerade Geschäftspolitik geändert, LTV soll bis zur REIT-Grenze erhöht werden für Sonderausschüttung, Struktur, LZ usw. noch nicht öffentlich

2 – Aroundtown Real Estate Corporate News vom 29.03.2022. Geschäftsbericht 2021, Seite 54

3 – Corestate Capital, Unternehmensmeldung vom 14.06.2022

4 – DEFAMA laut Geschäftsbericht 2021 exakt 7,1 jahre

5- DEMIRE Quartalsbericht Q1/2022, Seite 7 und 32. DEMIRE mit Sondersituation siehe Anmerkungen

6 – Deutsche Euroshop Geschäftsbericht 2021, Seite 13

7 – Dt. Konsum REIT finanziert anfänglich mit Zinsbindung fix für 5-7 Jahre, in der aktuellen Präsentation zu den Halbjahreszahlen der DKR, Seite 17, findet sich die durchschnittliche Laufzeit mit Stand 31.03.2022 bei 3,5 Jahren.

8 – Deutsche Wohnen Geschäftsbericht Seite 179/180

9 – ERWE Immobilien Geschäftsbericht Seite 84

10 – FCR Immobilien weist im Geschäftsbericht 2021 auf Seite 102 zum 31.12.2021 auf eine durchschnittliche Laufzeit von 1,3 Jahren hin.

11 – Grand City Properties SA Geschäftsbericht 2021, Seite 5

12 – Hamborner REIT Geschäftsbericht 2021, Seite 52

13 – Instone Real Estate GB 2021, Seite 131 und Seite 220

14 – LEG Immobilien Geschäftsbericht Seite 53

15 – TAG Immobilien Geschäftsbericht 2021, Seite 59 – zum 31.12.2021 .

16 Vonovia Geschäftsbericht 2021, S. 222/223