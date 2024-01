Schmolz + Bickenbach Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Aktienkurs von Swiss Steel verzeichnet eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zum Sektor "Materialien". Mit einer Rendite von -67,05 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 64 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,77 Prozent aufweist, liegt der Aktienkurs von Swiss Steel mit 64,28 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs von Swiss Steel bei 0,0837 CHF liegt, was einer Entfernung von -30,25 Prozent vom GD200 (0,12 CHF) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der bei 0,08 CHF liegt, ein Kursniveau von +4,62 Prozent auf und wird daher als "Neutral"-Signal eingestuft. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Swiss Steel als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Vergleich ist Swiss Steel aus unserer Sicht unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,46, was einem Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,02 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Swiss Steel derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,69 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche.