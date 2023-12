Schmolz + Bickenbach Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf der Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit und ist ein häufig verwendeter Indikator in der Finanzanalyse. Swiss Steel wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des langfristigeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Swiss Steel-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Ebenso zeigt der RSI25, dass Swiss Steel auf dieser Grundlage ebenfalls überkauft ist und somit auch mit "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Swiss Steel war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Zusätzlich zeigt sich, dass Swiss Steel im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau eine niedrigere Dividende von 0 % ausschüttet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird Swiss Steel im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau) als unterbewertet angesehen. Dies basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,46, was einen Abstand von 60 Prozent zum Branchen-KGV von 31,07 bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Schmolz + Bickenbach kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Schmolz + Bickenbach jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Schmolz + Bickenbach-Analyse.

Schmolz + Bickenbach: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...