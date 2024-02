Schmolz + Bickenbach Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Aktie von Swiss Steel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -67,05 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") 61,69 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,36 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -5,36 Prozent, wobei Swiss Steel aktuell 61,69 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Swiss Steel mit einem Kurs von 0.0888 CHF derzeit +11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -19,27 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen rund um Swiss Steel in den sozialen Medien zeigen deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den beiden vergangenen Wochen häufen sich die negativen Meinungen, und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Signale wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst ist die Aktie von Swiss Steel bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Swiss Steel zeigt bei einem Niveau von 37,21 eine Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 43,45 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Basierend auf dem RSI wird somit auch die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.