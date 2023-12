Schmolz + Bickenbach Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Stimmung und das Interesse rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die langfristige Entwicklung eines Unternehmens zu beurteilen. Auch die Meinungen von Investoren und Nutzern im Internet spielen dabei eine Rolle. In Bezug auf Swiss Steel wurde die Anzahl der Diskussionen und die Veränderung der Stimmung untersucht, um ein langfristiges Bild zu erhalten. Die Beitragsanzahl zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Swiss Steel war kaum spürbar, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Swiss Steel mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,72 % im Bereich Metalle und Bergbau. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Swiss Steel ergibt die Auswertung, dass die Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI) als überkauft eingestuft wird, was zu einer negativen Bewertung führt.

Auch aus technischer Sicht fällt die Bewertung für Swiss Steel negativ aus. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weisen Abweichungen auf, die zu einer schlechten Bewertung führen.

Insgesamt erhält die Swiss Steel-Aktie aus verschiedenen Bewertungskriterien eine negative Bewertung, sowohl in Bezug auf die Stimmungslage als auch auf die Dividende, den Relative Strength Index und die technische Analyse.