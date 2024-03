Schmolz + Bickenbach Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Der Aktienkurs von Swiss Steel hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -31,3 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -4,64 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich. Auch die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als eher neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird Swiss Steel als unterbewertet eingestuft, da das aktuelle KGV bei 12 liegt, während vergleichbare Unternehmen durchschnittlich ein KGV von 28 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ist Swiss Steel auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Swiss Steel-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.