Schmolz + Bickenbach Aktie: Alles völlig egal!

Die Swiss Steel Aktie bewegt sich derzeit unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, um -0,56 Prozent und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingeschätzt. Im Gegensatz dazu wird die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -18,64 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Swiss Steel festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet wurde.

Die Dividendenrendite von Swiss Steel liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist Swiss Steel eine Rendite von -67,05 Prozent auf, was mehr als 62 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite von -4,76 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt Swiss Steel mit 62,3 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.