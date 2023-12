Schmitt Industries Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Dividendenrendite von Schmitt Industries beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem durchschnittlichen Wert (0) liegt. Daher bewerten die Analysten das Unternehmen als "Neutral" in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigten keine signifikante Tendenz im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für Schmitt Industries liegt bei 49,77, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 56 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Aktienkurs von 0,0252 USD als positiv bewertet, da er sich mit +26 Prozent Entfernung vom GD200 (0,02 USD) befindet. Der GD50 hingegen weist mit einem Kurs von 0,03 USD ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -16 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Schmitt Industries-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.