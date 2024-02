Schmitt Industries Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse von Schmitt Industries-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,02 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,031 USD deutlich darüber liegt, was einem Unterschied von +55 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher positiv bewertet. Bei einer Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnitt von 0,03 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um +3,33 Prozent darüber liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Basis eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Schmitt Industries-Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Schmitt Industries-Aktie liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 28, was als überverkauft gilt und zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Schmitt Industries-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen zeigen ebenfalls eine neutrale Stimmung der Marktteilnehmer. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.