Schmitt Industries Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Aktienkurs von Schmitt Industries lag im vergangenen Jahr um mehr als 20 Prozent unter der durchschnittlichen Performace von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie". Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von -19,69 Prozent deutlich schlechter ab, die Branche selbst kam auf eine mittlere Rendite von -3,29 Prozent.

In Bezug auf fundamentale Kriterien beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schmitt Industries derzeit 3,03, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Schmitt Industries-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,02 USD lag. Im Vergleich dazu liegt der aktuelle Kurs bei 0,031 USD, was einer Abweichung von +55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt bei +3,33 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie von Schmitt Industries in den letzten Monaten neutral eingestuft werden. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit einem "Neutral"-Wert bewertet.