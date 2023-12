Schmitt Industries Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der Schmitt Industries-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,02 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 0,0313 USD um 56,5 Prozent darüber liegt. Auf Basis dieser Berechnung erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,03 USD) liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Schmitt Industries-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Schmitt Industries-Aktie liegt bei 14,12, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,07, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Schmitt Industries derzeit bei 0 liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -11546,5 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Schmitt Industries als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.