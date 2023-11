Schmitt Industries Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Schmitt Industries liegt derzeit bei 3,03, was 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 44 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Schmitt Industries liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings zeigt der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, dass die Schmitt Industries-Aktie bei 71 liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist, und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Schmitt Industries-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -98,05 Prozent erzielt, was 110,12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Unterperformance-Bewertung und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Schmitt Industries-Aktie von 0,0261 USD mit 30,5 Prozent Entfernung vom GD200 (0,02 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Allerdings zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,03 USD, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Schmitt Industries-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.