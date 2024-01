Schmitt Industries Aktie: Alles völlig egal!

Der Aktienkurs von Schmitt Industries hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -86,96 Prozent erzielt, was mehr als 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -0,48 Prozent, wobei Schmitt Industries mit 86,48 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Schmitt Industries festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Schmitt Industries daher in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten haben auch die weichen Faktoren wie die Stimmung in sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den vergangenen Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Schmitt Industries aufgegriffen, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Schmitt Industries liegt aktuell bei 20 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist, und somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Überkauf- oder Überverkaufssituation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Schmitt Industries-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.