Schlumberger Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Schlumberger liegt der RSI bei 64,69, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Schlumberger mit einer Rendite von 6,65 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" mehr als 13 Prozent darunter liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 19,94 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während die Schlumberger mit 13,29 Prozent deutlich darunter liegen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite der Schlumberger beträgt derzeit 1,7%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,25% in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Aufgrund dieser Differenz von 26,55 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Die langfristige Meinung der Analysten über die Schlumberger-Aktie fällt positiv aus, mit insgesamt 10 "Gut"-Bewertungen und keinem "Neutral" oder "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten wird bei 69 USD angesiedelt. Dies würde eine zukünftige Performance von 32,59% ergeben, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

