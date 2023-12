Schlumberger Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse über die Einschätzung einer Aktie. Schlumberger zeigte interessante Ausprägungen in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 12,67 Punkte, was bedeutet, dass Schlumberger momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,12, was bedeutet, dass Schlumberger weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Unter dem Strich wird Schlumberger für diesen Punkt als "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Schlumberger insgesamt 10 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Aufgrund der Kursprognose ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 29,99 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Schlumberger für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Mit einer Dividendenrendite von 1,7 Prozent liegt Schlumberger 26,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment im Vergleich zur Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen".

