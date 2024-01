Schlumberger Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Bei Schlumberger hat sich in den letzten Wochen das Stimmungsbild nicht wesentlich verändert. Die Analyse der sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, ergab keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Hingegen gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer Bewertung von "gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Von insgesamt 10 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Schlumberger-Aktie waren alle 10 Bewertungen "gut". Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen, was zu einem durchschnittlichen Rating von "gut" für das Wertpapier führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 41,39 Prozent steigen. Daher wird die sich daraus ableitende Empfehlung ebenfalls als "gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Schlumberger mit 1,7 Prozent 26,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 28 Prozent. Daher wird die Aktie als im Vergleich eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine Bewertung von "schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Schlumberger als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 20,73 insgesamt 29 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen", der 29 beträgt. Daher erhält die Aktie eine Einstufung als "gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

Schlumberger kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Schlumberger jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Schlumberger-Analyse.

