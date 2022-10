Schlumberger Aktie - Kursrisiken?

Finanztrends Video zu Schlumberger



Schlumberger knüpfte an das gute Geschäftsjahr 2021 an und konnte für das 1. Halbjahr hervorragende Ergebnisse vorlegen. Das Unternehmen verzeichnete ein kräftiges Umsatzwachstum von 15% auf 12,7 Mrd $. Der Gewinn stieg sogar um 35% auf 1,49 Mrd $. Der Vorstand hat eine Dividendenauszahlung von 0,175 $ pro Aktie genehmigt. Die Auszahlung erfolgt am 13. Oktober 2022.