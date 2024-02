Schlumberger Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI für Schlumberger liegt bei 34,78, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Bewertung daher als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schlumberger beträgt derzeit 20, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" als unterbewertet interpretiert wird. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In technischer Hinsicht wird die Schlumberger derzeit als "Schlecht" bewertet, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 53,05 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 48,57 USD um -8,44 Prozent unter diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 50,17 USD, was einer Abweichung von -3,19 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analysten schätzen die Schlumberger insgesamt positiv ein, da es 5 Kaufempfehlungen, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 69,8 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 43,71 Prozent entspricht und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.