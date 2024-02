Schlumberger Aktie: Finger weg?

Schlumberger-Aktie erhält schlechtes Rating aufgrund von Unterperformance

Die Schlumberger-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt um 16,16 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Unterperformance von -9,51 Prozent. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 16,16 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Schlumberger um 9,51 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Positives Sentiment, aber abnehmende Aufmerksamkeit in den sozialen Medien

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Schlumberger in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls in den grünen Bereich. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Allerdings wurde über Schlumberger deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Überkauftes Wertpapier und unterbewerteter Titel

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Schlumberger-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Bereich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) zahlt die Börse derzeit 20,73 Euro für jeden Euro Gewinn von Schlumberger, was 25 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Schlumberger-Aktie aufgrund von Unterperformance, abnehmender Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und der Bewertung des KGV ein "Schlecht"-Rating erhält.