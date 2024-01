Schloss Wachenheim Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf Schloss Wachenheim wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was auch zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 16,3 EUR für den Schlusskurs der Schloss Wachenheim-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,4 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu ähnlichen neutralen Bewertungen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Schloss Wachenheim-Aktie liegt bei 33,33, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 46,81, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Schloss Wachenheim-Aktie mit 14,24 deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Getränkebranche (38,18). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung aus fundamentaler Sicht.