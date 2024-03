Schloss Wachenheim Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Aktienkurs von Schloss Wachenheim hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,97 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche eine Outperformance von +10,66 Prozent bedeutet. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit -5,01 Prozent über dem Durchschnitt, was einer Überperformance von 9,98 Prozent entspricht. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung erhält Schloss Wachenheim ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Schloss Wachenheim ist positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen geäußert wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien erscheint die Aktie von Schloss Wachenheim auf den ersten Blick preisgünstig, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 10,84 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 82 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Getränke" von 60. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" eingestuft und erhält somit auch hier ein "Gut".

Die technische Analyse betrachtet für Schloss Wachenheim einen Relative Strength Index (RSI) von 57,14 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich mit einem RSI25-Wert von 57 eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung als "Neutral".