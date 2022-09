Schlechte Zeiten sind unglaublich gut für Palantir: CEO Alex Karp

Palantir Technologies Inc (NYSE: PLTR) CEO Alex Karp sagte am Donnerstag, dass eine Zeit der Ungewissheit gut für das Unternehmen sei, während er eine Warnung vor einer “tödlichen Flutwelle” aussprach, die einige Unternehmen auslöschen könnte. Was geschah: Karp äußerte sich in CNBC’s “Squawk Box.” Er sagte, “Schlechte Zeiten sind unglaublich gut für Palantir ... schlechte Zeiten decken wirklich die langlebigen Unternehmen auf, und Tech geht… Hier weiterlesen