'Schlechte Botschaft': Scholz kritisiert Stopp des Getreideabkommens

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat den russischen Stopp des Abkommens zum Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer kritisiert. Das sei eine "schlechte Botschaft" nicht nur an die Ukraine, sondern auch an die übrige Welt, sagte der SPD-Politiker am Montag beim EU-Lateinamerika-Gipfel in Brüssel. Der Schritt zeige, "dass Russland sich nicht verantwortlich fühlt für ein gutes Miteinander in der Welt".

Das Abkommen mit Russland und der Ukraine hatte nach mehreren Verlängerungen offiziell bis zum späten Montagabend (23.00 Uhr MESZ) gegolten. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte am Montag, Russland werde es erst weiterführen, wenn alle Forderungen für die Ausfuhr russischen Getreides erfüllt seien./mfi/DP/he