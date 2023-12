Schlatter Industries tut es schon wieder?

Die Aktie von Schlatter Industries wird fundamental betrachtet derzeit als unterbewertet eingestuft. Dies ergibt sich aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,2, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Maschinenbranche (30,41) eine Unterbewertung um 83 Prozent darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Schlatter Industries-Aktie liegt bei 52, was eine neutrale Bewertung signalisiert. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen auf eine neutrale Einschätzung hin, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gegenüber Schlatter Industries war in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie von Schlatter Industries eine neutrale Bewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche hat Schlatter Industries in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,13 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien durchschnittlich um 2,93 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -9,06 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum Industrie-Sektor lag die Rendite von Schlatter Industries um 9,78 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.