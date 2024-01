Schlatter Industries Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Stimmung unter den Anlegern für Schlatter Industries ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz fällt neutral aus. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen. Somit wird die Aktie von Schlatter Industries in diesem Aspekt ebenfalls als neutral bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Schlatter Industries liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 31,58, was erneut zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Schlatter Industries mit 25,8 CHF derzeit um +11,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristig guten Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +9,74 Prozent, was auch hier zu einer guten Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für Schlatter Industries basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse.