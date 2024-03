Schlatter Industries Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Schlatter Industries mit leicht niedriger Dividendenrendite als Branchendurchschnitt

Das Unternehmen Schlatter Industries weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,16 Prozent auf, was einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,66 Prozent darstellt. Die geringe Differenz von 0,5 Prozent führt zu einer neutralen Einschätzung seitens der Redaktion. Die Dividendenrendite ist zudem ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Relative Strength Index signalisiert Neutralität

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Schlatter Industries momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 52,94 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 57,89 Punkten liegt. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Unterbewertung basierend auf Kurs-Gewinn-Verhältnis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 5,38, was 85 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 35. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Schlechte Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Branche

Schlatter Industries verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -5,14 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, welche eine mittlere Rendite von -0,85 Prozent aufweist, liegt Schlatter Industries mit 4,29 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.