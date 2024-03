Schlatter Industries Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Schlatter Industries liegt bei 46,15, was eine neutrale Einstufung bedeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 58,97 und zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt kann die Bewertung daher als "neutral" bezeichnet werden.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der gleichen Branche hat die Aktie von Schlatter Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,14 Prozent erzielt. Dies liegt 5,57 Prozent unter dem Durchschnitt von 0,43 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt -0,8 Prozent, wobei Schlatter Industries aktuell 4,34 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Schlatter Industries-Aktie beträgt 2,16 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,63 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Schlatter Industries derzeit bei 23,39 CHF verzeichnet. Da der Aktienkurs bei 22,2 CHF liegt, ergibt sich eine Differenz von -5,09 Prozent, was als "schlecht" eingestuft wird. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der bei 23,7 CHF liegt. Dies entspricht einer Differenz von -6,33 Prozent und führt ebenfalls zu einer "schlecht"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "schlecht" auf Basis der beiden Zeiträume.