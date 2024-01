Schlatter Industries Aktie: Gut oder schlecht?

Die Aktie von Schlatter Industries wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Im Bereich Sentiment und Buzz wird die Kommunikation im Netz langfristig beobachtet. In den vergangenen Monaten wurde eine durchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt wird die Aktie von Schlatter Industries als neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs mit -1,28 Prozent Entfernung vom GD200 ein neutrales Signal liefert. Der GD50 weist einen Kurs von 23,29 CHF auf, was ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Somit wird der Kurs insgesamt als neutral bewertet.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien beobachtet wurde, war in den letzten Tagen neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem KGV von 5,24 ist die Aktie von Schlatter Industries im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche (32,58) 84 Prozent niedriger bewertet und signalisiert somit eine Unterbewertung. Aus fundamentaler Perspektive wird die Einstufung als "Gut" vorgenommen.