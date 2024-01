Schlachthofbetreiber Vion schließt Standort in Emstek

EMSTEK/BUCHLOE (dpa-AFX) - Der niederländische Schlachtkonzern Vion will seinen Betrieb im niedersächsischen Emstek bei Cloppenburg schließen. Betroffen sind rund 750 Arbeitsplätze, teilte die deutsche Tochtergesellschaft am Dienstag im bayerischen Buchloe mit. Die Schließung des Schlachthofes solle bis spätestens Ende März erfolgen. Zuerst hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.

Der Rinderschlachthof und der Vion-Convenience-Betrieb in Altenburg (Thüringen) sowie der Schinkenspezialist Ahlener Fleischhandel (NRW) will Vion der Pressemitteilung zufolge an den Wettbewerber Tönnies verkaufen. Der Schweineverarbeitungsbetrieb im brandenburgischen Perleberg solle an die Schlachterei Uhlen im westfälischen Lengerich verkauft werden. Die kartellrechtliche Genehmigung stehe allerdings noch aus. Die Verkäufe sollen im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden.

Als Grund für die Entscheidungen verwies Vion auf starke Konkurrenz auf dem Weltmarkt aus den USA, China und Südamerika. Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest habe nicht nur zum Verlust wichtiger Exportmärkte geführt, sondern auch den Druck auf die deutsche Fleischbranche verstärkt, hieß es./eks/DP/tih