Schindler Aktie - Was Sie wissen sollten!

Schindler hat wie erwartet schwache Halbjahreszahlen präsentiert. Bei einem Umsatzrückgang von 2,4% hat der Konzern 36,5% weniger verdient. Gleichzeitig schrumpfte die operative Marge von 11,1 auf 7,5%. Das Wachstum im Neuanlagengeschäft in Europa und Amerika, eine positive Entwicklung in den Bereichen Service, Modernisierung und Reparatur konnten die schwache Entwicklung in China aufgrund der Lockdowns, die zum Erliegen der Bautätigkeit führten,…