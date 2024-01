Schindler Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Schindler":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Für die Schindler-Aktie wird ein RSI-Wert von 63,81 angegeben, was als „neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 29,04, was auf eine „Gut“-Einschätzung hindeutet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Schindler verläuft derzeit bei 196,7 CHF, während der Aktienkurs selbst bei 209,3 CHF liegt. Dies ergibt eine „Gut“-Einstufung, da der Abstand bei +6,41 Prozent liegt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 199,27 CHF, was einer Differenz von +5,03 Prozent entspricht und ebenfalls als „Gut“-Signal interpretiert wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Schindler in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als „Neutral“ eingestuft. Die geringere Diskussionsfrequenz und abnehmende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einem insgesamt „Schlecht“-Rating.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse wird die Schindler-Aktie als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 27,09 insgesamt 17 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".