Schindler Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Schindler":

Der Aktienkurs von Schindler hat im letzten Jahr eine Rendite von 12,29 Prozent erzielt, was 11,57 Prozent über dem Durchschnitt der Industrie liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Maschinenbranche beträgt -0,97 Prozent, und Schindler liegt aktuell 13,26 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Schindler-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 199,67 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 234,2 CHF liegt, was einem Unterschied von +17,29 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 213,36 CHF, und der letzte Schlusskurs liegt um +9,77 Prozent darüber. Aus diesen Werten ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Schindler-Aktie.

Hinsichtlich der Dividende weist Schindler derzeit eine Dividendenrendite von 1,91 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 2,69 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Schindler. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Schindler wurde deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.