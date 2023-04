Schiffswartung: MacGregor erweitert mithilfe von Aras den Funktionsumfang seiner Monitoring-Lösung OnWatch Scout / Echtzeit-Analysen, mehr Benutzerfreundlichkeit und eine erweiterte Datenkontrolle

München (ots) -MacGregor, ein führendes Unternehmen im Bereich des nachhaltigen maritimen Fracht- und Ladungsumschlags, setzt für die Erweiterung seines Wartungsdienstes OnWatch Scout ab sofort auf die Plattform Aras Innovator. Die Monitoring-Lösung OnWatch Scout sammelt die Leistungsdaten von allen wichtigen Geräten an Bord eines Schiffes und versorgt die Besatzung in Echtzeit mit Informationen über den technischen Zustand sowie Hinweisen für eine vorausschauende Wartung. Aras ist Anbieter der leistungsfähigsten Low-Code-Plattform für Anwendungen zur Entwicklung, Konstruktion und zum Betrieb komplexer Produkte.MacGregor hat im Rahmen seines digitalen Dienstleistungsangebots den OnWatch Scout entwickelt, durch den das Wissen der Servicetechniker an Bord eines Schiffes digitalisiert wird. Alle Informationen stehen jetzt in Echtzeit zur Verfügung, um mögliche Probleme selbstständig erkennen und beheben zu können. Das reduziert Ausfallzeiten und Transportverzögerungen.Mit Hilfe von Aras Innovator in Kombination mit der Aras Digital Twin Core-Anwendung hat MacGregor das ursprüngliche Konzept von OnWatch Scout weiterentwickelt und zusätzliche Funktionen konzipiert, die nun die einfache Konfiguration eines digitalen Zwillings eines Schiffs ermöglichen. Durch die Verknüpfung verschiedener Leistungsdaten ist es jetzt möglich, bessere Vorhersagen über die Leistung der eingesetzten Anlagen zu treffen und so die Wartungsplanung zu optimieren. Diese vorausschauende Wartungslösung benachrichtigt das Technik-Team, sobald die Anlagen gewartet werden müssen und gibt Schritt-für-Schritt-Empfehlungen zur Behebung des Problems."Unsere Idee war es, einen Schritt weiter zu gehen und nicht nur prädiktive Wartungshinweise, sondern auch Handlungsempfehlungen für die Wartung anzubieten", erklärt Bhavik Thakker, Director for Digital Solutions bei MacGregor. "Eines der wichtigsten Merkmale von OnWatch Scout ist, dass wir alle relevanten Daten im entsprechenden Kontext zur Verfügung haben und diese Daten mit Aras Innovator als Backbone effizient erstellen und verwalten können."MacGregor nutzt die Aras-Plattform als wichtigen Schritt zur weiteren Verbesserung des Managements von Ausrüstungsdaten. Sie dient als zentrale Quelle für Dokumente wie Handbücher, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Ersatzteildokumentationen.Für die Entwicklung von OnWatch Scout erhielt MacGregor im vergangenen Jahr den SMART4SEA Technology Award. MacGregor wurde als Paradebeispiel für einen Dienst ausgewählt, der Datenanalysen nutzt, um Schiffseigner und -betreiber bei der Entwicklung intelligenter, proaktiver und zustandsorientierter Instandhaltungsstrategien zu unterstützen.Laden Sie diese Fallstudie (https://www.aras.com/de-de/resources/all/cs-macgregor?utm_source=press-release&utm_medium=webpage&utm_campaign=7015f000000mAnuAAE&utm_content=de-press-release-macgregor-april4) herunter, um mehr darüber zu erfahren, wie Aras Innovator OnWatch Scout, eine preisgekrönte erweiterte Überwachungslösung bei MacGregor, ermöglicht hat.Über ArasAras bietet die leistungsstärkste Low-Code-Plattform mit Anwendungen für die Entwicklung, Fertigung und den Betrieb komplexer Produkte. Die Technologie von Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler, erweiterbarer Lösungen, die die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen erhöhen. Die Plattform und die Anwendungen für das Product Lifecycle Management von Aras verbinden Anwender aller Disziplinen und Funktionen mit kritischen Produktdaten und -prozessen über den gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Airbus, Audi, DENSO, Honda, Kawasaki, Microsoft, Mitsubishi und Nissan nutzen die Plattform, um komplexe Änderungen und die Rückverfolgbarkeit zu steuern. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/arasplm) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aras-corporation/).Pressekontakt:Arne StuhrThöring & StuhrKommunikationsberatungTel: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Aras Software GmbH, übermittelt durch news aktuell