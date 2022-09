Das Schicksal des Elon Musk-Twitter-Deals spaltet die Analysten nach der Zustimmung der Aktionäre

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Finanztrends Video zu Twitter



mehr >

Twitter Inc. (NYSE:TWTR) haben am Dienstag die Aktionäre von Elon Musk’44 Milliarden Dollar für die Privatisierung des Unternehmens genehmigt. Was geschah: Die Zustimmung gibt Twitter und Musk nun grünes Licht, sich am 17. Oktober vor einem Gericht in Delaware zu messen, sagte Loup Funds’ Gene Munster . Der Schwerpunkt des Prozesses werde auf der Gegenklage des Milliardärs bezüglich der Vertuschung des… Hier weiterlesen