Schibsted ASA-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Aktien von Schibsted Asa wurden in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Zudem deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien wurden zur Einschätzung der Aktienkurse herangezogen. Die Analysten stellten fest, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 218,58 NOK und ein aktueller Kurs von 289,2 NOK. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +32,31 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 258,06 NOK und eine Aktienabstand von +12,07 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls herangezogen, um festzustellen, ob die Schibsted Asa-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei ergab sich ein RSI von 88 für die letzten 7 Tage, was auf eine "überkaufte" Situation hindeutet und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt eine weniger volatile Situation und führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Schibsted Asa-Aktie in Bezug auf die Diskussionsintensität, Stimmungsänderung und technische Analyse mit einer "Schlecht"-Bewertung zu rechnen ist, während die Stimmung in den sozialen Medien als "Neutral" eingestuft wird.