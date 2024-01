Schibsted ASA Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Schibsted A":

In den letzten Tagen war die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün an, was bedeutet, dass negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt sieben Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Schibsted Asa. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie als "gut" und insgesamt ergibt sich eine "gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Schibsted Asa-Aktie der letzten 200 Handelstage um +29,39 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit +5,97 Prozent Abweichung über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Aufgrund dessen erhält die Schibsted Asa-Aktie ein "schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Schibsted Asa liegt der RSI7 bei 51,4 Punkten und der RSI25 bei 42,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus resultiert eine "neutral"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI. Insgesamt erhält das Schibsted Asa-Wertpapier damit ein "neutral"-Rating in diesem Abschnitt.