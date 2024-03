Schibsted ASA Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Schibsted A":

Die technische Analyse der Schibsted Asa-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 253,97 NOK, während der letzte Schlusskurs bei 314,8 NOK liegt, was einer Abweichung von +23,95 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen (317,83 NOK) zeigt sich ein nahezu gleicher letzter Schlusskurs (-0,95 Prozent Abweichung). Daher ergibt sich hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Schibsted Asa-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Schibsted Asa-Aktie liegt bei 69,93, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,26, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analyse des Anleger-Sentiments auf Basis von Diskussionen in sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Schibsted Asa diskutiert wurde. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus "Gut", "Neutral" und "Schlecht"-Bewertungen für die Schibsted Asa-Aktie basierend auf verschiedenen Analysekriterien.