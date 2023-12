Scherzer Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Scherzer & liegt der RSI7 aktuell bei 80 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 60, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Scherzer & aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -5,76 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" führt. Aus diesem Grund erhält Scherzer & eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Scherzer & von 2,22 EUR eine Entfernung von -12,6 Prozent vom GD200 (2,54 EUR) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 2,32 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,31 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Scherzer &-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche hat Scherzer & in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,67 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um 7,95 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -24,62 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Scherzer & 30,38 Prozent unter dem Durchschnittswert von 13,71 Prozent. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Scherzer & ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.